Динир Ахмедьянов заменил Рамила Дильмухаметова в администрации главы РБ

Сразу о четырех кадровых перестановках сообщила пресс-служба главы региона сегодня в субботу, 21 октября. Рустэм Хамитов своими указами назначил нового зама по кадрам своей администрации, а также управляющего делами. На их предыдущие должности пока назначены временно исполняющие обязанности.

Самым главным можно назвать назначение на должность замруководителя администрации главы Башкирии 60-летнего Динира Ахмедьянова. В последние три года он занимал пост министра лесного хозяйства республики, а теперь будет курировать в администрации Хамитова кадровые вопросы. Это тем более удивительно, что в региональные органы власти Ахмедьянов перешел всего три года назад. До этого он возглавлял один из самых "тихих" районов республики - Бурзянский.

Фото: glavarb.ru

Указ Хамитова об отставке предыдущего замглавы его администрации, напротив, как отмечают собеседники Медиакорсети, был ожидаемым в силу его возраста (Дильмухаметову - 64 года прим.ред.). С учетом того, что он курировал кадровые вопросы последние несколько лет, можно предположить, что теперь в кадровой политике Хамитова могут произойти значительные перемены.

Также важным стало назначение на пост управделами главы республики Рината Шагалина. Выходец из Башкирии он работал в 2008-2010 годах в Федеральном агентстве водных ресурсов, а затем в ОАО "Русгидро". Он был помощником Рустэма Хамитова, и, по слухам, также является его родственником. В 2010 году, когда Хамитов возглавил регион, Шагалин вернулся в республику и работал сначала заместителем управделами главы региона. А в 2014 году был назначен председателем госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

Также своими указами Хамитов назначил врио министра лесного хозяйства действующего заместителя руководителя ведомства Марата Шарафутдинова.

Фото: forest.bashkortostan.ru

Исполнять обязанности госкомитета по «Открытой республике» будет заместитель руководителя ведомства Расул Таипов.