Госсобрание Башкирии предложило лицензировать частные дома престарелых в России

В данное время, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, в официальную базу входят только те организации, которые добровольно зарегистрировались в реестре поставщиков соцуслуг. Правда, таких кандидатов очень мало, а большинство пансионатов продолжают свою «теневую» работу.