Госсобрание Башкирии предложило лицензировать частные дома престарелых в России

Депутаты Госсобрания подготовили законопроект о лицензировании данной деятельности. Документ направлен на рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

В данное время, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, в официальную базу входят только те организации, которые добровольно зарегистрировались в реестре поставщиков соцуслуг. Правда, таких кандидатов очень мало, а большинство пансионатов продолжают свою «теневую» работу. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан, сказал Толкачев. На разработку законопроекта толкнула недавняя история с пансионатом для престарелых «Моя семья». В данное время парламент собирает адреса других домов престарелых. Константин Толкачев отметил, что частная инициатива должна поддерживаться государством, но при этом находиться под контролем. Если сегодня мы закроем все частные дома престарелых, то государственные социальные учреждения с таким объемом просто не справятся. Люди попадают туда не от хорошей жизни, отметил председатель Курултая. Напомним, ранее в пансионате «Моя семья» в посёлке 8 Марта в Уфе были выявлены ненадлежащие условия содержания престарелых постояльцев. Позже прокуратура потребовала закрыть соцучреждение. 22 октября Кировский районный суд удовлетворил требования ведомства о закрытии пансионата.

