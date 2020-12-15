После пожара в доме престарелых врио мэра Уфы поручил взять на контроль соцучреждения

Напомним, на место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров. По данным МЧС, в пожара погибли четыре женщины и семь мужчин. Четверым, в том числе сиделке, удалось выбраться из горящего здания. Один из спасенных мужчин был госпитализирован.