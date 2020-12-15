После пожара в доме престарелых врио мэра Уфы поручил взять на контроль соцучреждения

После пожара в доме престарелых врио мэра Уфы поручил взять на контроль соцучреждения

Вчера, 11:17ПроисшествияАнна Кононова
На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Рустем Газизов дал поручение взять на контроль социальные учреждения после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии.

На встрече обсудили трагедию, которая произошла в доме престарелых, где погибли 11 человек. В свою очередь врио мэра Рустем Газизов поручил поручил Управлению пожарной охраны особенно обратить внимание на социальные учреждения города.

Уделите особое внимание вопросам пожарной безопасности. Также возьмите на контроль все социальные учреждения, которые находятся на территории нашей столицы, сказал Газизов.

Напомним, на место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров. По данным МЧС, в пожара погибли четыре женщины и семь мужчин. Четверым, в том числе сиделке, удалось выбраться из горящего здания. Один из спасенных мужчин был госпитализирован.

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