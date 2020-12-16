Суд приостановил работу скандального дома престарелых «Моя семья» под Уфой

Напомним, ещё в октябре на работу пансионата «Моя семья» в поселке 8 Марта в Уфе посыпались жалобы на плохое содержание престарелых постояльцев. Первой о проблемах в соцучреждении заговорила бывшая сотрудница, которая опубликовала полуголые фото постояльцев на не заправленных кроватях. Последней каплей стала смерть 81-летнего постояльца, который выпал из окна.