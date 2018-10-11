Мнение: Отставка главы Башкирии может быть результатом войны Хамитова и Ялалова

Политолог Аббас Галлямов высказал мнение о том, что сегодняшняя отставка Рустэма Хамитова с поста главы Башкирии является логичным результатом его длительного конфликта с бывшим мэром Уфы Иреком Ялаловым. В итоге затянувшегося противостояния оба политика расстались со своими должностями.

- С точки зрения режима, терпеть внутриэлитные конфликты такого масштаба в ключевых регионах нельзя. Это парализует административную вертикаль. Восстанавливается она, кстати, очень сложно. Гораздо дольше, чем разрушается, - высказал свое мнение Аббас Галлямов на своей странице в Фейсбуке. - Сегодня произошло именно то, что и должно было произойти: Ялалов ушёл в Совет Федерации, Хамитов - в отставку. Я бы оформил этот кейс в виде методички и разослал всем губернаторам и мэрам. В назидание.