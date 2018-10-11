Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о своей отставке

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о своей отставкеВидео
Вчера, 22:08Разиф Абдуллин
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Он объяснил причины такого решения.
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- Это моё личное решение, - сказал Рустэм Хамитов в видеообращении к гражданам Башкирии. - Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно.
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