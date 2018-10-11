Эксперты об отставке Хамитова: усталость, шаг в обход, антирейтинг
Мнения политологов разделились: кто-то считает отставку не более чем продуманным ходом, другие уверены в том, что глава республики просто устал.
Политологи назвали предполагаемые причины досрочного сложения полномочий Рустэма Хамитова. Напомним, сегодня, 11 октября, в День Республики, глава подал в отставку и направил соответствующее письмо Президенту РФ.
Дмитрий Михайличенко, политолог:
- Полагаю, что глава республики хорошо поработал в эти годы. Его уход - это самостоятельное решение, принятое под давлением неприятных обстоятельств, но решение самостоятельное. Полагаю, что к утру мы увидим нового исполняющего обязанности главы республики.
Станислав Шкель, политолог:
- Для меня, честно говоря, эта новость весьма неожиданна, и я не готов это осмысленно комментировать. Пока только рискну предположить, что разыгрывается сценарий досрочных выборов и это означает, что Хамитов на самом деле не уходит, а напротив, остается.
По крайней мере, все предыдущие его шаги говорили о том, что уходить он не собирается. Может, что-то резко изменилось. Что конкретно, мне неизвестно. Но гадать не буду. Скоро все и так прояснится.
Сергей Лаврентьев, политолог:
- В принципе, это ожидалось. Когда СМИ начинают залпом бить в одно и то же место, это не бывает так просто. Особенно в последние дни это наблюдалось и, в первую очередь, на федеральном уровне была повышенная активность вокруг данной темы. "Артподготовка" была проведена, так что лично я уже был морально готов к такому повороту событий.
Правда, немного неожиданно, что это произошло в День Республики, но, может, это даже в какой-то мере символично. Если вспомнить, что сегодня стало известно и про отставки других губернаторов, то все происшедшее можно считать закономерным процессом.
Аббас Галлямов, политтехнолог:
-У Хамитова в последний год сильно вырос антирейтинг. Население в нем окончательно разочаровалось и стало ясно, что переизбираться он не сможет. Кремлю не оставалось ничего другого, как поменять его.
Сергей Маркелов, политтехнолог:
- Давайте рассуждать политически. Хамитов попал под тренд отставок губернаторов, который начался еще с 9 сентября. Первое - рисков его оставить у Кремля было больше, чем его сохранить. Очевидно, что ему рекомендовали уйти.
В республике накопилось множество недорешенных проблем, в регионе представлены все олигархические группировки, попытки договориться с которыми, как мы видим, не достигли успеха.
Кроме того, Башкирию то и дело сотрясали скандалы, которые сделали ее слишком упоминаемой с точки зрения проблемности у федералов. Если говорить объективно - Хамитов использовал не все свои ресурсы. А очень жаль, ведь республика могла бы стать законодателем мод в России: новые технологии, решение экономических, социальных проблем. Обратите внимание на то, что делает сейчас в Татарстане Минниханов. В Башкортостане при этом есть достойные кадры на смену Рустэму Закиевичу, попавшему под техническую ротацию. В республике есть много умниц политиков, вполне способных занять этот пост. Самый очевидный вариант - Ирек Ялалов. Ему бы сейчас опыта федерального набраться. И все - готовый глава.
Мнения по поводу отставки главы начали высказывать и пользователи соцсетей.
Станислав Сырыгин, заместитель мэра Уфы на общественных началах:
- Безвластие теперь будет на какое-то время. Интересная ситуация.
Елена Садыкова, журналист:
- Итоги его работы можно по-разному оценивать. Но человек интересный. Интеллигентный, образованный, с правильной, красивой речью. Уже за это можно уважать.
Следующий важный вопрос: кто станет временно исполняющим обязанности главы республики. Медиакорсеть следит за развитием событий.