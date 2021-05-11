Политик родом с Дальнего Востока Владимир Соколов заявляет, что некоторые европейские страны, в условиях COVID-19 ведут себя некрасиво по отношению к России.

Эксперт с тремя высшими образованиями, меценат и бизнесмен подчеркивает, что пандемия хорошо показала кто есть кто на мировой политической арене. Одним из подтверждений того, что власти ряда европейских стран ведут себя некрасиво, стало то, что в самый пик болезни, они присваивали себе СИЗы, антисептики и прочие материалы, которые предназначались для других стран как гуманитарная помощь. Владимир Соколов Фото: БлэкХос Лучшим ответом на западные выпады будет продолжение движения по пути здравого смысла, с которым отлично справляется команда Владимира Путина. Но под командой Путина я подразумеваю не только министров, губернаторов и чиновников, но и любого, кто честно и профессионально делает свое дело, — напоминает Владимир Соколов. Владимир Соколов считает себя патриотом родной страны. Фото: БлэкХос В мире пандемия COVID-19 началась в конце 2019 года, до России она дошла чуть позднее — в марте 2020. Но несмотря на такое большое количество времени, на протяжении которого весь мир борется с этим недугом в некоторых странах ситуация не улучшилась. В них по-прежнему продолжают бороться довольно жесткими методами с теми, кто против масочного режима и самоизоляции Страшно представить, какой шум поднялся бы в мировой прессе, если бы подобные драконовские меры применялись в России. Но в нашей стране, даже не прибегавшей к столь жесткие ограничения, отмечают снижение ежесуточного количества заболевших. Более того, недавно Минздрав страны зарегистрировал уже третью отечественную вакцину от нового вируса, что позволяет нам надеяться на относительно скорое избавление от этой заразы,отмечает координатор Дмитровского отделения Московского областного отделения политической партии ЛДПР. Однако в России подобных методов нигде не применяется. При этом уровень заболеваемости идет на спад. Также в нашей стране ученые разработали вакцину Спутник — V, которая позволит защитить людей от коронавируса. Отечественные власти предлагают приобрести её всем желающим странам, чтобы те смогли привить своё население и сформировать иммунитет. Владимир Соколов старается быть в гуще событий. Фото: БлэкХос Политик, бизнесмен и меценат Владимир Соколов считает, что запад, который увидел то, как Россия борется с инфекцией и решает вопросы пандемии мягко, повел себя как минимум очень некрасиво. — Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет», европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии», — говорит Владимир Соколов. Владимир Соколов готов работать в составе Госдумы. Фото: БлэкХос Соколов считает, что руководству страны, по его мнению, нужно прекратить искать компромиссы с другими странами, которые не желают сотрудничать и принимать вакцину от России и идти своим путем, прививая население и защищая его от инфекции. — Пусть, пока их собаки лают, наш караван идет дорогой здравомыслия и успеха, — подытожил Соколов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter