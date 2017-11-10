Хамитов: в Башкирии с 2020 года возможно начнется реновация жилья

Глава республики отметил, что для этого понадобится поддержка федеральных властей.

У нас значительный блок домов, построенных в 1960-е годы, уже требует реновации, ремонта, модернизации. Конечно, хотелось бы, чтобы такая программа была создана. Но нам в одиночку тяжело ее осилить, надо совместно с федеральными властями принимать данное решение. Мы бы с удовольствием начали: есть предложения в этой части, есть первоначальное финансирование. Но как дальше будут развиваться события, это уже надо обсуждать с федеральным центром, – сказал Рустэм Хамитов.