Хамитов: в Башкирии с 2020 года возможно начнется реновация жилья

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Глава республики отметил, что для этого понадобится поддержка федеральных властей.
Программа реновации жилья в республике может начаться в 2020 году, сообщил глава Башкирии на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.
У нас значительный блок домов, построенных в 1960-е годы, уже требует реновации, ремонта, модернизации. Конечно, хотелось бы, чтобы такая программа была создана. Но нам в одиночку тяжело ее осилить, надо совместно с федеральными властями принимать данное решение. Мы бы с удовольствием начали: есть предложения в этой части, есть первоначальное финансирование. Но как дальше будут развиваться события, это уже надо обсуждать с федеральным центром, – сказал Рустэм Хамитов.
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