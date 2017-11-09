Публицист Шамиль Валеев: Десять «рахматов» Хамитову

Для меня лично, как и для многих из расплодившихся башкирских элит, «время Хамитова» уже закончилось. Оно, это время, было важным. 1/10 твоей и моей человеческой жизни — как от неё отречься? Но картины совместного быта и романтических путешествий с этим героем уже не прорисовываются.

На днях увидев, что к Хамитову на приём пришел человек с идеей туристического 3D-сайта про Башкирию, пришлось мотать головой, глядеть в календарь и щипать себя, чтобы избавиться от «дежа вю» - круг замкнулся, на дворе не октябрь 2010-го, а октябрь 2017-го.

Такое ощущение, что кремлевскую сверхзадачу - тихо-мирно утилизировать этнократический режим и само понятие «региональный тяжеловес» у нынешнего губернатора Башкирии уже получилось. А получилось ли внедрить «корпоративный» стиль менеджмента на место гибридного, состоящего из стиля «красного директора» и председателя колхоза-миллионера, мы увидим уже по всходам. Хорошего менеджера видно после его отставки. Проверено.

Сколько бы ни продолжались технические моменты сворачивания его и его «гвардии» влияния на жизнь республики, год-полтора, да хоть пятилетка - это уже режим ожидания. Я уже понял, что буду вспоминать эти немного странные, болтливые, немного наивные, немного циничные, прожектерские, немного желчные, но в целом, прекраснодушные десятые годы XXI века как счастливые. И за это — зур рахмат губернатору Башкирии.

Рахмат №1. За ижад (от башк. «творчество»).

Несмотря на то, что отток умных и энергичных людей из региона не прекратился - такого периода мобилизации творческой молодежи я еще не видал со времен перестройки. Время флешмобов, экшенов, разного рода «тысяч» активистов, кружковцев, выросших из дворцов пионеров в гражданских урбанистов. Сначала должны были лопнуть перезревшие под гнётом авторитарного режима недовыраженные молчуны прошлого. Должна была сойти пена городских сумасшедших и жуликов. Потом через эту боль и муть стали пробиваться настоящие творческие. Ну и, разумеется, примазавшиеся имитаторы, выучившие нужные слова в денежных целях.

«Есть люди про деньги, есть — про тщеславие, есть про власть, есть — про творчество. Ты — про творчество!», — поставила мне диагноз жесткая начальница на позапрошлой нефтяной работе. Отрицать эту мотивацию трудно. И от имени всех людей, которые «про творчество», зур рахмат, Рустэм Закиевич! Мобилизовав странноватых людей под видом фальшивых блогеров, Вы расчистили для нас дорогу от токсичных пучеглазиков. Было, конечно, странно наблюдать, как Вы формируете референтную группу из тех, кого на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к управлению, ни к экспертной деятельности. Вы и сами это вскоре поняли. Надеюсь, без моральных травм.

Рахмат №2. За Башкортостан.

Мне до определенного момента было жаль, что региональные власти, или не понимая, или не желая, или не существуя как субъект идеологии, забили болт на региональную самоидентификацию, оставив четыре миллиона человек россиянами и уфимцами, но не башкортостанцами. Я бубнил об этом на всех уровнях, эфирах, приёмах и конференциях.

Объективно люди хотят быть башкортостанцами, каждый день выражают это «хочу» через туристическое, экологическое, этнографическое, историческое любование малой Родиной. В коптерных снимках, возмущенных текстах, интернет-отчетах умиления о снеге, бабушке, деревне, ручье, листве. Этим же занимаются журналисты, музыканты, географы, блогеры, кто угодно. Мне казалось это дело государственным, главным для региональной власти - создавать в головах людей образ того, чем она командует.

Не хватило трех слов с трибуны телевизора. Вместе бездушного и замусоленного «бренда туркластера» — трёх слов о любви к прекрасной своей разнообразностью нашей Башкирии. Сейчас это уже не нужно. Башкортостанофилы уже поняли, что подмога не придет из Белого дома и формулу любви к 143 000 кв.км. приходится придумывать самостоятельно. Без стимуляторов и катализаторов. Без грантов и распилов. В органике, как нынче говорят. Без ведомственной ходульности и план-графиков. Мы сами уже умеем определять, что хорошо для Башкирии, что — нет. С Вами или, наверное, уже без Вас. Вы же не останетесь преподавать АСУ? Или останетесь?

Рахмат №3. За федералов.

Сначала я, сторонник сильной власти, считал слабостью, что губернатор Башкирии не влияет на федеральные назначения, не командует местными силовиками, а вынужден договариваться, в лучшем случае, а то и упрашивать. Сейчас за это благодарю Создателя. У «федералов» (ТОФОИВ) — свои задачи, своя вертикаль, своя служба. Вот пусть её и несут, не сращиваясь с местными органами. На то и око государево. Чтобы тут не было как в сельском районе — глава, милиционер, прокурор, предприниматель, главврач, охотинспектор, райпищеторг — вот и всё политбюро. И то, что оно решило в баньке, то и правильно. Сейчас с этим на региональном уровне стало полегче.

Рахмат №4. За горожан.

В 2010 году пробудились горожане, носители ворчливой культуры потребления и любители посокрушать старинные дома и посокрушаться об их утрате. А ещё они любят торговаться и кутить, изобретать и запрещать, наносить граффити и оскорбляться, требовать и отмазываться от обязательств, водить детей в школу через дорогу и возить в «3-39-91-ю», просачиваясь через имущественный ценз, влезать в ипотеку и чужие дела, искать франшизу и любовь, посылать резюме и гаишника, жить не по средствам и работать сверхурочно, ненавидеть снег и кататься на лыжах, парковаться на газонах и спасать дендропарки. При этом совсем уснуло село, лишь изредка напоминая о себе бунтами райсоветов, переполненными по выходным «Мегами», доносами в Уфу, драками, урожаем и перекрытием разбитых трасс. Вы лишили Башкирию извечного комплекса вины перед «всегда правым и правильным» селом, и за это от всех горожан в первом-втором поколении - зур рахмат.

Рахмат №5. За госСМИ.

Странная, фантомная ненависть и недоверие к журналистам государственных СМИ, выраженная в ответ на демократический Восторг Первого Года, сначала заставляла недоумевать, особенно информационную Вашу гвардию, телевидение и интернет. Потом они поняли, что любви и денег не будет, будет только ворчание, придирки и недоверие, и решили быть самими собой. Грубо говоря, если раньше утренние «Салям» делали для одного зрителя, а местную вкладку газеты «Известия» в 2006 году выпускали для одного читателя, то сейчас лучше работать для людей, то есть, для аудитории. Это — гораздо интересней и прибыльней. Лучше рекламировать шубы, чем ядовитые опилочные заводы, воображаемые технопарки и кластеры, от слова «класть в карман». И это - работать на аудиторию и рекламодателя единственный шанс выжить для них.

Рахмат №6. За независимые СМИ.

Медиа в Башкирии, благодаря постоянной грызне между элитами, становится бизнесом и самостоятельной силой. Которые и вашим, и нашим, и тех пнут, и этих. И у этих берут, и у тех. И даже в Белом доме кое-кто, как мы слыхали, совершенно независимо столуется.

Благодаря той же конкуренции в группировках и наличию кучи «партий» в региональной власти, из дома на Тукаева течет так, что приходится отбиваться от сканов, компроматов, мнений и документов строгой секретности. Вы не поверите. Как из дуршлага.

Рахмат №7. За "чехарду".

Быть вассалом и вассалом вассала — удобно. Можно вести отсчет своим делам и мыслям Создателя собственной воли, а от зур- и простого начальника, «агая», «абзыя», «старшего товарища». Если повезло попасть в клан, струю, вертикаль. Родиться на нужном берегу нужного села. В традиционной Башкирии тебя не мыслят помимо родни и земли: недавно один выходец из Архангельского района жаловался - мол, постоянно спрашивают: как это тебя угораздило попасть под начало зианчуринского агая. Хотя мало кто сможет объяснить понятие «абзелиловский человек» и чем он отличается от «дуванского». Кто из них к чему способен-то?

Избавляться от своего «окружения» Вы стали через неделю после назначения, боясь интриг, зависимости, сливов и, очевидно, насмешек. И теперь каждый в Башкирии знает — если что — не отмажете. А Вы думали, почему идет саботаж приказов и указов, которые «на грани» законности. То, что Бабаю удалось решать одним шевелением брови, Вам приходится разруливать адским документооборотом и борьбой со своими бюрократами в течение многих месяцев, а то и лет. «Системно». Поскольку дураков подставлять свою башку за начальство нет, оно — не прикроет, и Вы это дали понять почти сразу. Каким образом в этих условиях взаимного недоверия Вам удалось провести такие масштабные мобилизационного типа мероприятия, как саммиты 2015 года - непонятно. Скорее всего их проводили не Вы, а федералы и Уфа. За свои деньги.

А в какой момент на фоне всей этой системности образовалась «балтачевская гвардия» — умом понять трудно. Мы понимаем, что эти странные назначения и внезапные отставки — часто происходят вопреки Вашей воли. Да, в эту семилетку набрали много народу с улицы. Но лучше непрофессионалы в системе, чем кадровая безнадега в республике для конкретного молодого человека.

Рахмат №8. За этничность.

Теперь официально и спокойно можно быть безразличным к этнической теме. Не быть в вечном неоплатном долгу перед народом, в постоянном чувстве вины перед предками. За белокурую жену, за пофигистов-детей, за выброшенный бабушкин сундук, за кино с этношуточками раз в две минуты, за аллергию на деревенскую сметану.

Вольно или невольно, прошлый политрежим, густо заквашенный на этнополитическом начале, поднимал, подогревал «национальное самосознание» не только и не столько у башкир. Люди тщательно искали, на что обидеться, искали повод подчеркнуть свою национальную принадлежность и выступить «от имени народа». Одновременно, в Башкирии народилось второе поколение «полукровок», «метисов», «кватеронцев» и других «гибридов», которым внутри себя никак не разорваться.

Тридцать-сорок процентов межнациональных, межконфессиональных браков, романов и прочих зачатий, делают антропологию актуальной, но не прикладной наукой. А вопрос «чистоты крови» - какой-то заповедной архаикой, ближе к предметам, которые изучали в БСХИ. Не сказать, чтобы мне не было тревожно за этносы на фоне всей этой глобализации. В то же время ничто тебе не мешает, кроме твоей лени, шить свои марийские костюмы, разучивать «апипа» собирать фотографии красивых бородатых людей, стрелять на свадьбе из лука, учить язык и лазать по архивам и чердакам. Было бы желание.

И теперь, благодаря Вашему самоустранению от этой непростой темы, каждому понятно: от государства в плане этноса ждать нечего, будущее твоего большого или малого народа - в твоих и твоей семьи руках. По крайней мере понятно, что пора действовать. Вот наши этнонапряженные сограждане и действуют и что из этого получится — я не знаю.

Рахмат №9. За светскость

Вот эти «приветы» романтического срока Хамитова мне не забыть: открытая улица Пушкина, джаз, гитару, грибы, рассказов о внуках, первую леди на выставке и концерте. Губернатор - как пионер, всем ребятам пример. Кто-то потянулся в искусство, кто-то в благотворительство, кто-то в урбанистику. Поскольку парадигма такая пришла сверху.

Рахмат №10. За элиты.

Впервые в новейшей истории Башкирии окружение первого лица региона - всего лишь одна из группировок во власти. Причем не самая влиятельная (в отличие от силовиков, например), и не самая обеспеченная (в отличие от счетоводов, например), и не самая «лоббистская» (в отличие от «сборной фанатов Хамитова» в ЦФО). Иногда, работая госмедиаменедуером, я грешным делом думал - а чего это нашему вождю так много дела до «Башинформа» - неужели действительно командовать больше нечем?

Кто-то видит слабость в отсутствии «единого кулака» во власти, кто-то видит возможности. Мне кажется, от мобилизационного типа «к приезду Бабая скосите обочины, пока не скосили вас самих», Башкирия немного подустала. А самоозадачиваться еще пока просто не научилась толком.