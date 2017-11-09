Глава Башкирии улетел в Челябинск

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Рустэм Хамитов отправился в соседнюю область с рабочим визитом.
9 ноября Рустэм Хамитов улетел в Челябинск на 14-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе главы республики. Заседание форума откроют Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Тема форума этого года – развитие человеческого капитала. Участники форума – руководители ключевых ведомств и министерств, главы некоторых субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители бизнеса двух стран.
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