Дивиденды "Башнефти" и вирус ящура помогли Хамитову улучшить рейтинг
Сегодня, 11:02ПолитикаНаталья КузнецоваФото: glavarb.ru
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По итогам октября глава Башкирии Рустэм Хамитов поднялся на восемь позиций в рейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа, составленном "Медиалогией". Он занял четвертое место.
В октябре СМИ написали о Хамитове 5 734 раза. До тройки лидеров он не дотянул. Третье место досталось губернатору Самарской области Дмитрия Азарова. У него более чем на 18,7 тыс баллов больше, чем у главы Башкирии.
Как следует из пояснительной записки к рейтингу, улучшению позиций Хамитова помогло его заявление о том, что регион может получить от "Башнефти" около 6,6 млрд руб. дивидендов. Также баллов Хамитову добавили сообщения о выездном заседании совета по развитию электронного образования, а также введение карантина по ящуру в Туймазинском районе.
Первое место в рейтинге сохранилось за главой Татарстана Рустамом Миннихановым. На второе с шестого поднялся губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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