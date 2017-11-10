Дивиденды "Башнефти" и вирус ящура помогли Хамитову улучшить рейтинг

По итогам октября глава Башкирии Рустэм Хамитов поднялся на восемь позиций в рейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа, составленном "Медиалогией". Он занял четвертое место.

В октябре СМИ написали о Хамитове 5 734 раза. До тройки лидеров он не дотянул. Третье место досталось губернатору Самарской области Дмитрия Азарова. У него более чем на 18,7 тыс баллов больше, чем у главы Башкирии.

Как следует из пояснительной записки к рейтингу, улучшению позиций Хамитова помогло его заявление о том, что регион может получить от "Башнефти" около 6,6 млрд руб. дивидендов. Также баллов Хамитову добавили сообщения о выездном заседании совета по развитию электронного образования, а также введение карантина по ящуру в Туймазинском районе.