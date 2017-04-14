Рустэм Хамитов «взлетел» в ЖКХ-рейтинге глав регионов
Сегодня, 10:33ПолитикаНаталья КузнецоваФото: glavarb.ru
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В апреле глава Башкирии Рустэм Хамитов резко улучшил позиции в ЖКХ-рейтинге глав регионов Медиалогии. Он поднялся на 19 позиций, заняв в итоге 11 место. Сделать это ему помогло заявление о возможном запуске в Уфе программы по сносу старых пятиэтажек.
Медиарейтинг Рустэма Хамитова составил 2 431,1 балла. Как отметили в Медиалогии, это самое заметное перемещение в апреле. Связано это с заявлением Хамитова о том, что в Уфе может быть запущена программа по сносу пятиэтажек 1950-х и 1960-х годов постройки. Он сделал его в ходе прямой линии с жителями республики.
Лидером рейтинга остался мэр Москвы Сергей Собянин. На второе место вышел губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, пересмотревший решение о резком повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в своем регионе. Третье место осталось за губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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