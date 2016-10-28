Национальный рейтинг мэров и губернаторов: Ялалов пятый, Хамитов ниже

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при правительстве России оценили губернаторов и мэров.

По мнению экспертов агентства, сохранить пятое место в рейтинге Иреку Ялалову помогло успешное решение сложных вопросов, в том числе и политических. Основное влияние на мнение опрошенных экспертов оказал озвученный Ялаловым курс на информационную открытость деятельности мэрии. Стоит отметить, что заявления о информационной открытости не остались пустыми словами, чиновники городской администрации, в том числе и сам Ялалов, регулярно выходят в прямые эфиры в социальных сетях и отвечают на вопросы горожан. Частью информационной открытости можно считать и создание в Уфе интерактивной карты ремонта дорог.

- Пока обе стороны пытаются сделать так, чтобы конфликт не стал достоянием общественности. Они понимают, что для Кремля сейчас важно именно это. Ну а то, что решать судьбу противостояния будут именно в Кремле, не вызывает у них никакого сомнения. Поэтому оба они сейчас активно апеллируют к Москве и Нижнему Новгороду. Федералам предстоит выбирать, кого уволить. Оставить конфликт в тлеющем состоянии в преддверии президентских выборов — слишком опасно. Конечно, у Кремля есть опыт урегулирования противоречий между Куйвашевым и Тунгусовым, но в Башкирии принципиально иная ситуация. Дело в том, что Хамитов патологически не способен держать слово. Даже если усадить его с Ялаловым за стол переговоров и заставить их о чем-то договориться — эта договорённость не даст никаких гарантий, что в изменившейся ситуации (а ситуация в российской политике меняется постоянно) глава Башкирии будет держать взятые на себя обязательства. Об этой особенности Хамитова знают и Ялалов, и Кириенко, и Бабич. – рассказал Аббас Галлямов специалистам центра информационных коммуникаций «Рейтинг».