Владимир Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике

Президент России Владимир Путин рассказал, что с момента, когда стал главой государства, думает о преемнике, но даже если кому-то и симпатизирует, это неважно, поскольку выбор сделают россияне.

- Я с 2000 года об этом думаю, - цитирует Путина РИА Новости​ - ​​Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации.