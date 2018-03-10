Владимир Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике

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Об этом он сказал в интервью NBC.
Президент России Владимир Путин рассказал, что с момента, когда стал главой государства, думает о преемнике, но даже если кому-то и симпатизирует, это неважно, поскольку выбор сделают россияне.
- Я с 2000 года об этом думаю, - цитирует Путина РИА Новости - Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации.
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