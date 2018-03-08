“Все женщины прекрасны”: Владимир Путин прочитал стихи в честь россиянок

На видео, выложенном в официальной страничке Кремля в Инстаграм, Президент России отмечает, что последние года складывается замечательная традиция поздравлять женщин с 8 марта стихами великих поэтов. На этот раз Владимир Путин остановился на стихотворении Андрея Дементьева.

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее… И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту», - именно так звучит отрывок из произведения, продекламированный Путиным.

В комментариях к посту женщины со всей страны благодарят Президента за оригинальное поздравление. “Это отличная и очень приятная для дам традиция!”, “Трогает до глубины души!”, “Приятно услышать такие теплые поздравления от главного мужчины в стране!” пишут они с восторгом.