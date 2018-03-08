“Все женщины прекрасны”: Владимир Путин прочитал стихи в честь россиянок
На этот раз он в качестве подарка выбрал стихотворение поэта-песенника Андрея Дементьева.
На видео, выложенном в официальной страничке Кремля в Инстаграм, Президент России отмечает, что последние года складывается замечательная традиция поздравлять женщин с 8 марта стихами великих поэтов. На этот раз Владимир Путин остановился на стихотворении Андрея Дементьева.
«Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею, и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее… И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту», - именно так звучит отрывок из произведения, продекламированный Путиным.
В комментариях к посту женщины со всей страны благодарят Президента за оригинальное поздравление. “Это отличная и очень приятная для дам традиция!”, “Трогает до глубины души!”, “Приятно услышать такие теплые поздравления от главного мужчины в стране!” пишут они с восторгом.
В прошлом году Владимир Владимирович, поздравляя россиянок, процитировал отрывок из стихотверения поэта Серебряного века Константина Бальмонта.