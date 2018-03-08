Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

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С мая МРОТ сравняется с прожиточным минимумом и составит 11 163 рубля в месяц.
Этот закон коснется около трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников муниципальных и госучреждений. На повышение зарплаты бюджетников в этом году потратят всего 39,3 млрд рублей.
Изначально российские власти МРОТ и прожиточный минимум собирались сравнять с 1 января 2019 года.
На сегодня МРОТ составляет 9489 рублей. По данным Росстата, в январе-сентябре 2017 года доходы ниже этой суммы имели 13,8 процентов россиян.
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