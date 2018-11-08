В Уфе молодежь привлекут к борьбе с коррупцией

- Форум проводится в целях исполнения Указа Президента России «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», - рассказал проректор БАГСУ по учебной и научной работе Альберт Курманов. - Этот форум объединит все студенческое сообщество республики, тех ребят, которые через 3-5 лет пойдут работать в органы государственной власти, в правоохранительную систему и будут уже лично принимать участие в противодействии коррупции на практике.

По итогам форума планируется создать региональный молодежный общественный совет по противодействию коррупции. В форуме примут участие свыше 400 студентов вузов и ссузов не только из Уфы, но и из других городов и районов республики.