В Башкирии 11 сотрудников МВД поймали на взятках от ритуальных агентств

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Выяснилось, что между полицией и работниками ритуальных услуг существовала давняя договоренность.
Весной 2018 года Следком и МВД республики распутали давний клубок из взяток и нелегальных договоренностей между сотрудниками полиции и ритуальными службами на территории Ишимбая и Стерлитамака.
- Информация о смертельных случаях по городу попадала агенту ритуального салона через смс-сообщение, - рассказали в пресс-службе МВД республики. - Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взятки, а также посредничестве во взяточничестве.
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