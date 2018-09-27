В Башкирии 11 сотрудников МВД поймали на взятках от ритуальных агентств

Весной 2018 года Следком и МВД республики распутали давний клубок из взяток и нелегальных договоренностей между сотрудниками полиции и ритуальными службами на территории Ишимбая и Стерлитамака.

- Информация о смертельных случаях по городу попадала агенту ритуального салона через смс-сообщение, - рассказали в пресс-службе МВД республики. - Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взятки, а также посредничестве во взяточничестве.