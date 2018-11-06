В Башкирии возбудили дело о взятке строителя чиновнику госжилстройнадзора

В Башкирии следователями возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего директора строительной организации по подозрению его в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в следкоме региона.

- По версии следствия, в октябре 2018 года директор организации, занимающейся строительством блочных очистных сооружений в Бураевском районе, не желая устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предложил начальнику пожарного надзора Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору взятку в размере 30 тысяч рублей за указание в акте выездной проверки об устранении всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности без их фактического устранения, - пояснили в следкоме.