Владимир Путин предлагает выделить врачам 80 тысяч рублей дополнительно
8 апреля, 18:09ПолитикаМинзаля АскароваФото: Kremlin.ru
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По словам президента страны, средства уже выделены и скоро поступят в субъекты.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Владимир Путин сегодня предложил установить доплату врачам за работу в период коронавируса. Размер доплаты за месяц составит 80 тысяч рублей.
«Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели, более 10 миллиардов рублей, выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — заявил президент на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.
По словам президента России, эти средства уже выделены из федерального бюджета и скоро поступят в региональные бюджеты.
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