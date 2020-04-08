Владимир Путин предлагает выделить врачам 80 тысяч рублей дополнительно

«Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели, более 10 миллиардов рублей, выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — заявил президент на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.