Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля

Глава государства объявил, что подписал указ, которым расширяются полномочия субъектов РФ и глав субъектов Федерации. Вместе с этим Путин поручил главам субъектов до завершения этой недели определиться с тем, какие санитарно-ограничительные меры будут введены на их территориях.

При этом функции координации работы регионов возложили на полпредов Президента РФ в федеральных округах. Координационный центр при российском правительстве должен оперативно получать все данные из территорий и быстро реагировать, в частности, что касается согласования решений касаемо режима системообразующих предприятий, организаций науки и образования.