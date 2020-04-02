Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля, что было ожидаемым. С учетом праздников, россияне смогут приступить к работе только 6 мая. Но такого существенного продления режима каникул общественность не могла и представить.
Глава государства объявил, что подписал указ, которым расширяются полномочия субъектов РФ и глав субъектов Федерации. Вместе с этим Путин поручил главам субъектов до завершения этой недели определиться с тем, какие санитарно-ограничительные меры будут введены на их территориях.
При этом функции координации работы регионов возложили на полпредов Президента РФ в федеральных округах. Координационный центр при российском правительстве должен оперативно получать все данные из территорий и быстро реагировать, в частности, что касается согласования решений касаемо режима системообразующих предприятий, организаций науки и образования.
«Резюмируя, можно говорить о том, что Владимир Путин сформулировал временную схему госуправления на период до 6 мая. В условиях пандемии появилась потребность в нестандартных решениях», - пишет Телеграм-канал Мейстер.