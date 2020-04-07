Путин ввел уголовные наказания в РФ за порчу воинских памятников
7 апреля, 18:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводитсяая ответственность за уничтожение либо повреждение захоронений эпохи войны или монументов в честь защитников Отечества.
Как сообщает ФедералПресс, документ затрагивает не только памятники на территории РФ, но также за ее пределами.
Максимальный размер штрафа установлен в размере пяти миллионов рублей. Также нарушителям может грозить отбывание наказания в колонии на срок до пяти лет.
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