В Уфе суд наказал еще десятерых участников «забастовки избирателей»

На этой неделе в Октябрьском и Советском районных судах Уфы были рассмотрены еще десять административных дел, связанных с прошедшей в Уфе 28 января «забастовкой избирателей».

В течение понедельника и вторника, 5 и 6 февраля, в Октябрьском районном суде Уфы были вынесены пять решений по административным делам против участников «забастовки избирателей». Подробности сообщил портал «Idel.Реалии».

Всем обвиняемым вменялись нарушения по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения. При этом практически все участники «забастовки» избирателей», попавшие в поле зрения правоохранительных органов, заявили о том, что считают свое участие в данном мероприятии законным. При этом они сослались на нормы международного права, а также на несостыковки в полицейских протоколах о задержаниях. Однако суд не принял их доводы во внимание.

В итоге Николаю Сынковскому назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, Андрею Рыбакову – штраф в размере 20 тысяч рублей, его отцу Сергею Рыбакову – 40 часов обязательных работ. Еще двое активистов также получили наказание в виде обязательных работ: Анвар Бакиев – 40 часов, Эдуард Зинатуллин – 30 часов.

В Советском районном суде Уфы вынесены решения еще по пяти административным делам. В итоге пятеро уфимцев — Андрей Горских, Максим Воробьев, Александр Зинатуллин, Анна Самарина и Михаил Сурков — также признаны судом виновными по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, всем им были назначены штрафы по 10 тысяч рублей с каждого.

По данным портала «Idel.Реалии», 85 тысяч рублей штрафов и 70 часов обязательных работ — таков промежуточный совокупный итог рассмотрения уфимскими судами девяти административных дел против участников "забастовки избирателей".

Напомним, ранее суды выносили решения в отношении других участников «забастовки избирателей». 1 февраля в Октябрьском суде Уфы были наказаны еще шесть человек. Два участника получили по 10 тысяч рублей штрафа, ещё двое по 15. Максимальный штраф в 20 тысяч был назначен двоим участникам, несанкционированной властями акции.

Еще раньше уфимские суды рассмотрели четыре протокола в отношении участников акции, по двум из них были также назначены штрафы в размере десяти тысяч. Ещё один задержанный получил 20 часов обязательных работ, а Елена Масайло, задержанная за повторное нарушение – 10 суток ареста. Координатору штаба Лилие Чанышевой за два дня до акции был назначен административный арест на пять суток, суд посчитал, что сделанный ею перепост записи с призывом выйти на несанкционированную акцию нарушает российское законодательство.