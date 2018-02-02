Уфимка, арестованная за забастовку, сегодня выйдет на свободу

Верховный суд Башкирии сократил срок ареста Елене Масайло с 10 до 5 суток.

Верховный суд Башкирии сегодня сократил срок ареста с 10 до 5 суток активистке «Открытой России» Елене Масайло, которая была задержана в ходе акции «Всероссийская забастовка избирателей» в прошлое воскресенье. Об этом на своей страничке в социальной сети «Facebook» корреспондент Радио «Свобода» в Уфе Артур Асафьев.

- Срок ареста Елене Масайло сокращён до пяти суток. Сегодня она выйдет на свободу, - написал он.

Напомним, что Елена Масайло в суде оспаривала решение Октябрьского районного суда Уфы, которое было вынесено в понедельник, 29 января. Тогда судья Тимур Багаутдинов признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия) и приговорил к аресту на 10 суток.

Как рассказал в телефонном разговоре Артур Асафьев «Медиакорсети», Верховный суд сегодня принял во внимание ее возраст (50 лет), а также наличие хронических заболеваний, скорректировал начало времени отбывания наказания.

- Верховный суд также исправил небольшой огрех суда первой инстанции, который считал время отбывания наказания с 21,30. Фактически в это время а нее был составлен протокол, а ее задержали примерно в 18,30, - рассказал Артур Асафьев.

В остальной части решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Самой Елены Масайло сегодня в суде не было: ее не привезли из спецприемника для административно арестованных, а также не организовали общение с ней по видеоконференцсвязи.

Подробнее о том, как проходила акция 28 января, читайте здесь.