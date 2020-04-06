В Башкирии объявили еще одну неделю «жесткой» самоизоляции

В Башкирии с 6 по 12 апреля продлили режим самоизоляции, связанный с профилактикой распространения коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава региона Радий Хабиров.

— Просто и в обществе пошли разговоры, и в Российской Федерации в целом пошли разговоры, и мне сказали, и я сам говорил о демократизации, но это имелось ввиду немножко другое. Мы демократизировать будем нашу экономику и дадим ход работе целому ряду предприятий. Но режим самоизоляции мы держим, — отметил он.