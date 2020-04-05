Минздрав Башкирии уточнило, как действовать беременным во время самоизоляции. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, плановые осмотры беременных продолжаются в обычном режиме.

По мере необходимости беременные женщины должны продолжать осматриваться в женских консультациях. Однако замминистра напомнила, что им необходимо как можно меньше контактировать по пути к врачу, желательно добираться на личном транспорте.