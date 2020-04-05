Минздрав Башкирии уточнило, как действовать беременным во время самоизоляции
5 апреля, 10:15ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом рассказали в ходе брифинга специалисты Минздрава республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Минздрав Башкирии уточнило, как действовать беременным во время самоизоляции. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, плановые осмотры беременных продолжаются в обычном режиме.
По мере необходимости беременные женщины должны продолжать осматриваться в женских консультациях. Однако замминистра напомнила, что им необходимо как можно меньше контактировать по пути к врачу, желательно добираться на личном транспорте.
Кононова также посоветовала выбирать общественный транспорт, нежели такси, так как в последнем неизвестно кто ехал до этого.
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