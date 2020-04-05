Ляйсан Утяшева рассказала, как проводит время с Павлом Волей на самоизоляции

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева во время самоизоляции развлекается, как может. Вчера она выложила видео с мужем, где она танцует в сексуальном платье, а Павел Воля стоит рядом, в желтом спортивном костюме. Через мгновенье они меняются местами: Ляйсан в костюме, а муж – в ее платье и каблуках.