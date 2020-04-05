Ляйсан Утяшева рассказала, как проводит время с Павлом Волей на самоизоляции
Уроженка башкирской Раевки приняла участие с мужем в популярном челлендже.
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева во время самоизоляции развлекается, как может. Вчера она выложила видео с мужем, где она танцует в сексуальном платье, а Павел Воля стоит рядом, в желтом спортивном костюме. Через мгновенье они меняются местами: Ляйсан в костюме, а муж – в ее платье и каблуках.
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Карантин даёт о себе знать...😂 Видео-челендж #FlipTheSwitch для @tiktok_russia в нашем исполнении😁 Вчера записали, сегодня он уже везде🙈 #FlipTheSwitchChallenge #ПоЩелчку ⠀ P.S. повезло, что у нас один размер с @pavelvolyaofficial ⠀ 💃🏼 @terekhovofficial🤚🏻🖤
Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)
#FlipTheSwitchChallenge в последнее время стало очень популярным в социальных сетях. В нем приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Напомним, ранее знаменитая российская спортсменка посоветовала во время самоизоляции посвятить свое время получению новых знаний.