Радий Хабиров прокомментировал передачу акций БСК государству

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки компании по приватизации 2007 и 2013 года. Ведомство выявило нарушения в данной процедуре. Сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к «Башкирской содовой компании». По решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% акций. Кроме того, кампания по приватизации признана незаконной. Суд также обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются держателями реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.