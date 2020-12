Радий Хабиров прокомментировал передачу акций БСК государству

Сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ по иску к «Башкирской содовой компании». Глава республики Радий Хабиров прокомментировал решение.

Пресс-секретарь главы Диана Ихсанова сообщила Mkset, что Радий Хабиров не изменил свою позицию по данному вопросу. Отметим, что на встрече с руководством БСК 24 октября он поддержал исковое заявление Генпрокуратуры и заявил, что акции компании должны перейти в собственность страны. Интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее, сказал тогда Радий Хабиров. Он также добавил, что по окончании судебных процессов и принятия решения о формате управления компанией, власти займутся модернизацией предприятия и решением вопросов по экологической политике. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки компании по приватизации 2007 и 2013 года. Ведомство выявило нарушения в данной процедуре. Сегодня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к «Башкирской содовой компании». По решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% акций. Кроме того, кампания по приватизации признана незаконной. Суд также обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются держателями реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

