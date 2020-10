Радий Хабиров заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 октября, побывал в Стерлитамаке, где встретился с руководителями Башкирской содовой компании. В ходе рабочей встречи он заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК.

— Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность РФ. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее, заявил Хабиров. Руководитель региона отметил, что по окончанию всех судебных процессов и принятия решения о формате управления компанией, дальнейшим шагом будет модернизация предприятия и проработка вопросов экологической политики.

