Радий Хабиров заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК

Радий Хабиров заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК

Вчера, 16:53ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Сайт главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 октября, побывал в Стерлитамаке, где встретился с руководителями Башкирской содовой компании. В ходе рабочей встречи он заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК.

— Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность РФ. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее, заявил Хабиров.

Руководитель региона отметил, что по окончанию всех судебных процессов и принятия решения о формате управления компанией, дальнейшим шагом будет модернизация предприятия и проработка вопросов экологической политики.

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