Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Вчера, 20:05ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Президент России Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны поручил членам правительства начать массовую вакцинацию населения.

В эфире телеканала «Россия 24» Владимир Путин отметил, что в ближайшее время в стране будет произведено более двух миллион доз вакцины от коронавируса. Все они будут направлены в различные регионы страны. При этом президент отметил, в первую очередь вакцину получат учителя и врачи.

Масштабная вакцинация должна начаться к концу следующей недели. Также в правительстве заявили, что прививки будут делаться на добровольной и бесплатной основе.

На минувшем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы