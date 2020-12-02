Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

В эфире телеканала «Россия 24» Владимир Путин отметил, что в ближайшее время в стране будет произведено более двух миллион доз вакцины от коронавируса. Все они будут направлены в различные регионы страны. При этом президент отметил, в первую очередь вакцину получат учителя и врачи.