Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны поручил членам правительства начать массовую вакцинацию населения.

В эфире телеканала «Россия 24» Владимир Путин отметил, что в ближайшее время в стране будет произведено более двух миллион доз вакцины от коронавируса. Все они будут направлены в различные регионы страны. При этом президент отметил, в первую очередь вакцину получат учителя и врачи. Масштабная вакцинация должна начаться к концу следующей недели. Также в правительстве заявили, что прививки будут делаться на добровольной и бесплатной основе. На минувшем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19.

