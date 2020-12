Хабиров поручил готовиться к массовой вакцинации от коронавируса в Башкирии

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили эпидобстановку в связи с распространением коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о вакцинации от нового вируса и гриппа.

В настоящее время, по его словам, привито 39,8% населения от гриппа. Кроме того, республика получит вакцины от коронавируса «Спутник V», для которых предусмотрены все условия хранения. Глава Башкирии Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19. Это уже не десятки, а тысячи. Сможем вакцинировать тех, кто желает, сказал он. Также Радий Хабиров поручил усилить информационную работу с населением, чтобы жители Башкирии знали, что даёт вакцина от коронавируса. Напомним, за минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 138 человек. С начала пандемии положительный результат получили 14 264 жителя республики. Минздрав Башкирии также сообщил об одном летальном исходе. Всего скончались 82 человека.

