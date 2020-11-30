Хабиров поручил готовиться к массовой вакцинации от коронавируса в Башкирии

Хабиров поручил готовиться к массовой вакцинации от коронавируса в Башкирии

Вчера, 13:18Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили эпидобстановку в связи с распространением коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о вакцинации от нового вируса и гриппа.

В настоящее время, по его словам, привито 39,8% населения от гриппа. Кроме того, республика получит вакцины от коронавируса «Спутник V», для которых предусмотрены все условия хранения.

Глава Башкирии Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19.

Это уже не десятки, а тысячи. Сможем вакцинировать тех, кто желает, сказал он.

Также Радий Хабиров поручил усилить информационную работу с населением, чтобы жители Башкирии знали, что даёт вакцина от коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 138 человек. С начала пандемии положительный результат получили 14 264 жителя республики. Минздрав Башкирии также сообщил об одном летальном исходе. Всего скончались 82 человека.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирусБашкирияболезнь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы