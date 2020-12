За последнюю неделю в мире было выявлено почти четыре миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Газета “Известия” сообщает, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире выросло почти на четыре миллиона за последнюю неделю. За этот же период от осложнений умерло почти семьдесят тысяч человек. С начала пандемии количество умерших пациентов превысило один миллион четыреста. В Европе специалисты отмечают снижение интенсивности распространения нового вируса.

