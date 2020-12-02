Медик рассказала о методах восстановления легких после коронавируса

Медик рассказала о методах восстановления легких после коронавируса

Вчера, 18:02ОбществоPhoto: pixabay.com
Врач-пульмонолог поделился, как помочь легким восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Так, по словам Александра Карабиненко, легкие имеют свойство к саморегенерации, но курение может очень воспрепятствовать им в этом. Поэтому медик дал совет исключить хотя бы на время все вредные привычки.

Он также добавил, что в легких излечившегося от вируса человека еще сохраняется большая область фиброзных изменений. Кроме этого, в течение длительного периода времени, до 1,5 месяцев, могут отмечаться кашель и одышка, поэтому ни в коем случае выздоровевшему человеку не следует курить, сообщает ФедералПресс.

«Если пациент курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелых форм пневмонии или коронавируса. Курение после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого легкие смогут восстановиться сами. Данный процесс протекает у каждого по-разному», – пояснил врач.

Кроме этого, Карабиненко отметил, что восстановление легких происходит за период от 3-х месяцев до одного года. При этом многое зависит от того, в какой физической форме находится человек, и каково состояние его иммунитета. Если он занимается спортом, следит за собой и своим здоровьем, по словам медика, он перенесет заболевание на порядок легче пациента, который не следил за собой.

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