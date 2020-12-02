Медик рассказала о методах восстановления легких после коронавируса

Кроме этого, Карабиненко отметил, что восстановление легких происходит за период от 3-х месяцев до одного года. При этом многое зависит от того, в какой физической форме находится человек, и каково состояние его иммунитета. Если он занимается спортом, следит за собой и своим здоровьем, по словам медика, он перенесет заболевание на порядок легче пациента, который не следил за собой.