Медицинскими работниками в России с начала пандемии было сделано больше семидесяти семи миллионов ПЦР-тестов.

Газета “Известия” сообщает, что российскими медиками с начала пандемии коронавирусной инфекции было сделано 77.2 миллиона тестов на выявление заболевания. При этом за прошедшие 24 часа медики провели четыреста сорок четыре тысячи исследований. На данный момент в медицинских учреждениях находятся пятьсот пятнадцать тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом.

