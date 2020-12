Члены СПЧ при главе Башкирии обсудили проблему списания банками детских пособий

2 декабря члены Совета по правам человека при главе Башкирии провели рабочее совещание, на котором обсудили проблему взысканий соцвыплат несовершеннолетний детей.

Жители республики, по словам правозащитников, не раз обращались за помощью после того, как банки списывали средства с социальных карт. Член СПЧ Эльза Маулимшина лично обращалась к федеральному уполномоченному по правам ребенка, поскольку финансовые организации отказывались возвращать соцвыплаты. В ходе совещания выяснилось, что с такой же проблемой сталкиваются и в других регионах России. Члены регионального СПЧ намерены добиться установления дополнительной ответственности кредитных учреждений за незаконные списания с карт клиентов. Помимо этого, они также составят алгоритм действий для тех, кто попал в эту ситуацию.

