Члены СПЧ при главе Башкирии обсудили проблему списания банками детских пособий

Жители республики, по словам правозащитников, не раз обращались за помощью после того, как банки списывали средства с социальных карт. Член СПЧ Эльза Маулимшина лично обращалась к федеральному уполномоченному по правам ребенка, поскольку финансовые организации отказывались возвращать соцвыплаты. В ходе совещания выяснилось, что с такой же проблемой сталкиваются и в других регионах России.