В России продлили сроки выплат накопительной пенсии в 2021 году

По данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года. Чтобы недопустить резкого увеличения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2016–2022 гг. предложено применять максимальное значение указанного периода, исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.