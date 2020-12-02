В России продлили сроки выплат накопительной пенсии в 2021 году

В России продлили сроки выплат накопительной пенсии в 2021 году

Вчера, 17:16ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, составит 264 месяца

Совет Федерации одобрил правительственный закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год составит 264 месяца. На данный момент этот срок составляет 258 месяцев.

По данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года. Чтобы недопустить резкого увеличения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2016–2022 гг. предложено применять максимальное значение указанного периода, исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.

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