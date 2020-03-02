В Уфе изымают садовые участки для строительства Восточного выезда

Участки планируют изъять в Кировском районе. В Управлении земельных и имущественных отношений на своем сайте отметили, что 49 из них находятся в Кировском районе в товариществе «Ягодка», оставшиеся шесть – в садовом товариществе «Чиполлино». На сайте размещены также и кадастровые номера участков.

Медиакорсеть ранее сообщала, что изъятие для государственных нужд земельных участков необходимо для строительства «Восточного выезда». В Транспортной дирекции сообщали, что собственники могут до 11 апреля 2020 год подать заявление до 11 апреля 2020 года.