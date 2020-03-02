В Уфе изымают садовые участки для строительства Восточного выезда
В настоящий момент забрать землю планируют у 55 собственников.
Участки планируют изъять в Кировском районе. В Управлении земельных и имущественных отношений на своем сайте отметили, что 49 из них находятся в Кировском районе в товариществе «Ягодка», оставшиеся шесть – в садовом товариществе «Чиполлино». На сайте размещены также и кадастровые номера участков.
Медиакорсеть ранее сообщала, что изъятие для государственных нужд земельных участков необходимо для строительства «Восточного выезда». В Транспортной дирекции сообщали, что собственники могут до 11 апреля 2020 год подать заявление до 11 апреля 2020 года.
Строительство этого объекта было возобновлено в января 2020 года. Напомним, согласно планам Госкомтранса республики, дорога из «Восточного выезда» будет платной. По словам главы госкомитранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, по этому подземному тоннелю ежесуточно смогут проезжать до 20 тысяч автомобилей.