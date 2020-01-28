«Обуза для бюджета»: возобновлено строительство «Восточного выезда» из Уфы

Накануне возобновились работы по строительству «Восточного выезда» из Уфы. Напомним, согласно планам Госкомтранса республики, дорога из «Восточного выезда» будет платной – от 150 до 300 рублей в зависимости от категории транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей спецслужб – скорой помощи, пожарной службы, МЧС и т.д. Новый выезд из Уфы, по задумке строителей и чиновников, поможет развивать столицу в сторону Зауфимья, где можно построить 2,5 млн квадратных метров жилья.

По словам главы ведомства Тимура Мухаметьянова, по этому подземному тоннелю ежесуточно смогут проезжать до 20 тысяч автомобилей.

Напомним, общая стоимость масштабного проекта составляет 33,5 млрд рублей. 24,45 млрд руб. — капитальный грант (19,99 млрд — средства федерального бюджета, 4,5 млрд — средства бюджета республики), 9,1 млрд — средства концессионера, турецкой компании Limak.

В настоящее время строители будут заниматься расчисткой леса. Также в ближайшее время будет изъято примерно 133 земельных участка (пока изъяты только 45 из них – но переговоры с собственниками уже ведутся).

Проект называют уникальным для республики. Общая протяженность будущего тоннеля – 1249 метров, 1025 метров - дорога подземная, длина мостового пролета – 126 метров, глубина – 64 метра, общий вес металлической плиты – около 6 тысяч тонн.

Сообщается, что сам тоннель готов практически наполовину. Более 12 лет пришлось потратить республиканским властям на то, чтобы просто поддерживать его в рабочем состоянии.

Как заявил на церемонии возобновления строительства тоннеля вице-премьер республики Андрей Назаров, у чиновников в разное время были даже мысли вообще похоронить этот проект и просто тоннель закопать.

«12 лет думали над тем, то ли строить, то ли закопать его. Так мы наблюдали за показателем нерешимости. Восточный выезд в планах достроить к 2023 году»

, - заявил Андрей Назаров.

По словам главы республики Радия Хабирова, тоннель и вовсе был «обузой для бюджета». Глава Башкирии откровенно назвал его «чемоданом без ручки».