В Уфе для строительства «Восточного выезда» изымут садовые участки

В Транспортной дирекции Башкирии сообщили, что запланировано изъятие для государственных нужд земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества для строительства автомобильной дороги «Восточный выезд».

По данным «Башинформа», изъять планируют 49 участков в СНТ «Ягодка» и шесть участков в СНТ «Чиполлино». Заявление от собственников принимают в республиканском министерстве земельных и имущественных отношений до 11 апреля 2020 года, то есть в течение 60 дней с момента публикования сообщения, пояснили в дирекции. Адрес: 450015, г. Уфа, ул.К.Маркса, 3б, каб. 3, в среду с 14:00 до 18:00 часов.

Получить более полную информацию можно в Транспортной дирекции по адресу: 450015, г. Уфа, ул.К.Маркса, 3б, каб. 3, в среду с 14:00 до 18:00 часов.