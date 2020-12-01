Антимонопольная служба даст оценку словам Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

Антимонопольная служба даст оценку словам Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

Вчера, 15:28ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Сайт главы Башкирии
Депутат Курултая Дмитрий Чувилин отправил депутатский запрос в региональное отделение федеральной антимонопольной службы. Он попросил экспертов оценить слова главы Башкирии Радия Хабирова о «промышленном патриотизме», сообщил Чувилин в своих соцсетях.

Напомним, на минувшей неделе во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ. Тогда он призвал глав районов и муниципалитетов закупать стройматериалы у местных производителей, а не за территорией региона.

Photo:личная страница во ВКонтакте Дмитрия Чувилина

По словам депутата, он попросил ФАС оценить выражение «промышленный патриотизм» на предмет соответствия антимонопольного законодательства. В региональном отделении заявили, что не в их полномочиях давать разъяснения и направили депутатский запрос в федеральное отделение антимонопольной службы.

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