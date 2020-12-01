Антимонопольная служба даст оценку словам Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

Напомним, на минувшей неделе во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ. Тогда он призвал глав районов и муниципалитетов закупать стройматериалы у местных производителей, а не за территорией региона.