Антимонопольная служба даст оценку словам Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

Напомним, на минувшей неделе во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ. Тогда он призвал глав районов и муниципалитетов закупать стройматериалы у местных производителей, а не за территорией региона.
По словам депутата, он попросил ФАС оценить выражение «промышленный патриотизм» на предмет соответствия антимонопольного законодательства. В региональном отделении заявили, что не в их полномочиях давать разъяснения и направили депутатский запрос в федеральное отделение антимонопольной службы.