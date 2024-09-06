mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Башкирии детство продлят до 23 лет

Есть декрет — держи билет: в Башкирии вводят новый документ

6 сентября 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии детство продлят до 23 лет

Указ о нововведениях подписал ранее президент Владимир Путин.
Сюжет
Дети

В Башкирии вслед за федеральным законодательством начали действовать поправки в документах о мерах поддержки населения. Речь идёт о льготах для многодетных семей.

Так, семьи не будут терять статус многодетных по достижениии одним из ребят совершеннолетия — если сын или дочь пошли после школы в учебное заведение по очной форме, льготы за ними закрепляются до 23 лет.

Как сообщал ранее Mkset, аналогичное правило действует и на бесплатный проезд для школьников и студентов из многодетных семей. Напомним, с 1 сентября 2024 года эта группа населения может не платить за пользование услугами общественного транспорта.

Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимка родила 13 детейДетские пособия изменили в БашкирииХабирова заставили лепить дракона
#Общество#Уфа#Дети#Семья#Башкортостан#Многодетные семьи#Общественный транспорт#Льготы#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
Сегодня, 08:26
Мечеть полыхает в Башкирии
Сегодня, 11:58
Конец света объявили в Уфе
Сегодня, 08:56
Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт
Сегодня, 08:25
Турист сорвался со скалы в Башкирии
Сегодня, 11:53
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
Сегодня, 11:19