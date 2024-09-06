Есть декрет — держи билет: в Башкирии вводят новый документ

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Башкирии вслед за федеральным законодательством начали действовать поправки в документах о мерах поддержки населения. Речь идёт о льготах для многодетных семей.
Так, семьи не будут терять статус многодетных по достижениии одним из ребят совершеннолетия — если сын или дочь пошли после школы в учебное заведение по очной форме, льготы за ними закрепляются до 23 лет.
Как сообщал ранее Mkset, аналогичное правило действует и на бесплатный проезд для школьников и студентов из многодетных семей. Напомним, с 1 сентября 2024 года эта группа населения может не платить за пользование услугами общественного транспорта.