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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Блогер на «Оке» из Уфы доедет до 1000 годов России

Блогер на «Оке» из Уфы доедет до 1000 годов России

6 сентября 2024, 16:39
Фото: vk.com / Андрей Прядко
Путешественник из столицы Башкирии Андрей Прядко поставил себе целью посетить все города страны.

Чтобы реализовать такую необычную задумку, уфимский блогер соорудил из своей «Оки» небольшой дом на колёсах. Отчёты о своих путешествиях «Один день — один город» уфимец выкладывал у себя на странице «ВКонтакте» в формате коротких роликов.

На момент публикации Андрей исследует города Мурманской области. Последней точкой на его маршруте стал Оленегорск — 125-й город, который посетил блогер со дня запуска проекта. Как пояснил уфимец, для выполнения своей цели ему осталось побывать ещё в 998 городах России.

Цены на отдых в Башкирии могут взлететь
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Ранее Mkset сообщал о том, что в 2025 году в Башкирии могут резко взлететь цены на отдых.

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