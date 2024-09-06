Блогер на «Оке» из Уфы доедет до 1000 годов России

Чтобы реализовать такую необычную задумку, уфимский блогер соорудил из своей «Оки» небольшой дом на колёсах. Отчёты о своих путешествиях «Один день — один город» уфимец выкладывал у себя на странице «ВКонтакте» в формате коротких роликов.