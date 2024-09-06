Блогер на «Оке» из Уфы доедет до 1000 годов России

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Чтобы реализовать такую необычную задумку, уфимский блогер соорудил из своей «Оки» небольшой дом на колёсах. Отчёты о своих путешествиях «Один день — один город» уфимец выкладывал у себя на странице «ВКонтакте» в формате коротких роликов.
На момент публикации Андрей исследует города Мурманской области. Последней точкой на его маршруте стал Оленегорск — 125-й город, который посетил блогер со дня запуска проекта. Как пояснил уфимец, для выполнения своей цели ему осталось побывать ещё в 998 городах России.