ФАС Башкирии отменила аукционы на аренду дорожных камер за один миллиард рублей

Жалобы на нарушение правил проведения госзакупки подали компании «Вымпел-коммуникации» и «Ростелеком». Их заявки были отклонены незаконно, из-за того, что камеры имели товарного знака. Тем не менее, закон допускает использование незарегистрированных товарных знаков при условии, что они не создают вероятность смешения с зарегистрированным брендом.
Известно, что заказчиком является Транспортная дирекция РБ. В рамках госзакупки планировалось найти двух поставщиков оборудования. Первый должен был получить 733 миллиона рублей за предоставление и установку 188 дорожных камер. Второй поставщик за 436 миллионов рублей должен был установить 112 камер в городах и районах республики.