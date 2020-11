ФАС Башкирии отменила аукционы на аренду дорожных камер за один миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при приведении двух аукционов на аренду дорожных камер. По заявлению ФАС Госкомитет по конкурентной политике Башкирии отменили результаты закупки. Позже будут назначены новые даты.

Жалобы на нарушение правил проведения госзакупки подали компании «Вымпел-коммуникации» и «Ростелеком». Их заявки были отклонены незаконно, из-за того, что камеры имели товарного знака. Тем не менее, закон допускает использование незарегистрированных товарных знаков при условии, что они не создают вероятность смешения с зарегистрированным брендом. Известно, что заказчиком является Транспортная дирекция РБ. В рамках госзакупки планировалось найти двух поставщиков оборудования. Первый должен был получить 733 миллиона рублей за предоставление и установку 188 дорожных камер. Второй поставщик за 436 миллионов рублей должен был установить 112 камер в городах и районах республики.

