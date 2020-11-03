ФАС Башкирии отменила аукционы на аренду дорожных камер за один миллиард рублей

Жалобы на нарушение правил проведения госзакупки подали компании «Вымпел-коммуникации» и «Ростелеком». Их заявки были отклонены незаконно, из-за того, что камеры имели товарного знака. Тем не менее, закон допускает использование незарегистрированных товарных знаков при условии, что они не создают вероятность смешения с зарегистрированным брендом.