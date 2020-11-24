ФАС Башкирии обнаружила нарушения в закупке протезов для инвалидов на 100 млн рублей

УФАС определила то, что при данных условиях в закупке не смогут победить представители малого и среднего бизнеса и в любом случае проиграют в борьбе с крупными предприятиями. Следовательно, участники аукциона не находятся в равных условиях. Заказчику было вынесено предписание об устранении допущенных нарушений.