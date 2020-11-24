ФАС Башкирии обнаружила нарушения в закупке протезов для инвалидов на 100 млн рублей

ФАС Башкирии обнаружила нарушения в закупке протезов для инвалидов на 100 млн рублей

Вчера, 15:21ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии получила жалобы на организатора закупки по поиску производителя протезов для инвалидов.

Известно, что заказчиком является региональное отделение Фонда социального страхования. Автор жалобы уверяет, что его права нарушены, так как в условиях установлены необъективные показатели, касающиеся квалификации участников тендера.

Отметим, что по данным, указанным на сайте Госзакупок, ФАС отменила выбор подрядчика по двум закупкам. Оба подразумевают под собой выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения в 2021 году инвалидов. Сумма одного контракта 43 миллиона рублей, а второго - 61 миллион рублей.

УФАС определила то, что при данных условиях в закупке не смогут победить представители малого и среднего бизнеса и в любом случае проиграют в борьбе с крупными предприятиями. Следовательно, участники аукциона не находятся в равных условиях. Заказчику было вынесено предписание об устранении допущенных нарушений.

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