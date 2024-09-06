Важную улицу перекроют в Уфе

Отметим, по этому участку проходит путь у некоторого общественного транспорта. В частности, по улице Ульяновых ходят троллейбусы №9 и №10. В мэрии пояснили, что эти маршрутки будут двигаться либо от «ДОКа» до «Станции бензин», либо до «Нефтяника».