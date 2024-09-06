Важную улицу перекроют в Уфе

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Уфе на полтора дня перекрот улицу Ульяновых в микрорайоне Черниковка. Речь идёт об участке проезжей части между зданиями под номерами 79к1 и 69Б. Перекрыт отрезок улицы будет все выходные — с 21:00 7 сентября до 05:30 9 сентября.
Отметим, по этому участку проходит путь у некоторого общественного транспорта. В частности, по улице Ульяновых ходят троллейбусы №9 и №10. В мэрии пояснили, что эти маршрутки будут двигаться либо от «ДОКа» до «Станции бензин», либо до «Нефтяника».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пьяная автоледи собрала «автодомино» из десяти машин во дворе.