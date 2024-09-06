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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Важную улицу перекроют в Уфе

Важную улицу перекроют в Уфе

6 сентября 2024, 15:25
Фото: 1MI
Об очередных транспортных ограничениях сообщили власти башкирской столицы на своих ресурсах в социальных сетях.

В Уфе на полтора дня перекрот улицу Ульяновых в микрорайоне Черниковка. Речь идёт об участке проезжей части между зданиями под номерами 79к1 и 69Б. Перекрыт отрезок улицы будет все выходные — с 21:00 7 сентября до 05:30 9 сентября.

Отметим, по этому участку проходит путь у некоторого общественного транспорта. В частности, по улице Ульяновых ходят троллейбусы №9 и №10. В мэрии пояснили, что эти маршрутки будут двигаться либо от «ДОКа» до «Станции бензин», либо до «Нефтяника».

Фото: скриншот «Яндекс Карты»

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пьяная автоледи собрала «автодомино» из десяти машин во дворе.

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