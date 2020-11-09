В Уфе фирма, которой отказали в госконтракте из-за дырок в сыре, пожаловалась в ФАС

Компания считает, что заказчик нарушил их права на участие в конкурсе. Продукция фирмы имеет глазки овальной формы, что и было указано в заявке. Однако в условиях закупки звучала формулировка «На разрезе сыр должен иметь рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной; угловатой формы». То есть все условия должны быть соблюдены одновременно, однако компания уверена, что данные условия противоречат ГОСТу.