В Уфе фирма, которой отказали в госконтракте из-за дырок в сыре, пожаловалась в ФАС

Уфимская компания «Флагман» направила жалобы в Федеральную антимонопольную службу на Центр детского диетического питания города. Ранее ей отказали в участии в торгах из-за неправильной формы дырок в сыре.

Компания считает, что заказчик нарушил их права на участие в конкурсе. Продукция фирмы имеет глазки овальной формы, что и было указано в заявке. Однако в условиях закупки звучала формулировка «На разрезе сыр должен иметь рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной; угловатой формы». То есть все условия должны быть соблюдены одновременно, однако компания уверена, что данные условия противоречат ГОСТу. — ГОСТ допускает наличие в голландском сыре глазков любой из трёх форм: только круглых, только овальных, только угловатых, или всех трех форм вместе или в различном сочетании двух форм из трех перечисленных, отмечается в жалобе. Напомним, на сегодняшний день победителем аукциона выбрана компания «Белая птица», которая, согласно протоколу, соответствует требованиям документации. Она и получила госконтракт на 34 миллиона рублей. Рассмотрение жалобы будет проведено 11 ноября 2020 года.

