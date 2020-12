Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

За минувшие сутки подтвердилось 162 новых случая заболевания Covid-19. Минздрав Башкирии сообщил подробности о заболевших в 22 районах республики.

Максимальное число ковид-пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице Башкирии сразу у 46 жителей подтвердился диагноз. В Белебеевском районе на сегодняшний день сообщается о 25 заболевших. Салават предоставил данные о 15 новых пациентах. В Мелеузовском районе выявлено 14 случаев, в Кумертау — 13. По шесть заболевших зафиксировано в Бирском и Миякинском районах, а также в городах Октябрьский и Стерлитамак. Пять человек заболели в Альшеевском районе, четыре — в Ишимбайском районе, три — в Аскинском и Бижбулякском районах. Дюртюлинский и Караидельский районы сообщили о двух заболевших. По одному случаю выявлено в Бакалинском, Ермекеевском, Куюргазинском, Мишкинском, Стерлитамакском и Федоровском районах. Напомним, за прошедшие сутки подтверждено два смертельных случая от коронавируса. С начала пандемии скончался 131 житель Башкирии.

