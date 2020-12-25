Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 15:44Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки подтвердилось 162 новых случая заболевания Covid-19. Минздрав Башкирии сообщил подробности о заболевших в 22 районах республики.

Максимальное число ковид-пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице Башкирии сразу у 46 жителей подтвердился диагноз. В Белебеевском районе на сегодняшний день сообщается о 25 заболевших. Салават предоставил данные о 15 новых пациентах.

В Мелеузовском районе выявлено 14 случаев, в Кумертау — 13. По шесть заболевших зафиксировано в Бирском и Миякинском районах, а также в городах Октябрьский и Стерлитамак. Пять человек заболели в Альшеевском районе, четыре — в Ишимбайском районе, три — в Аскинском и Бижбулякском районах. Дюртюлинский и Караидельский районы сообщили о двух заболевших.

По одному случаю выявлено в Бакалинском, Ермекеевском, Куюргазинском, Мишкинском, Стерлитамакском и Федоровском районах.

Напомним, за прошедшие сутки подтверждено два смертельных случая от коронавируса. С начала пандемии скончался 131 житель Башкирии.

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