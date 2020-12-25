Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Мелеузовском районе выявлено 14 случаев, в Кумертау — 13. По шесть заболевших зафиксировано в Бирском и Миякинском районах, а также в городах Октябрьский и Стерлитамак. Пять человек заболели в Альшеевском районе, четыре — в Ишимбайском районе, три — в Аскинском и Бижбулякском районах. Дюртюлинский и Караидельский районы сообщили о двух заболевших.