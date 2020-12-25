Главный эпидемиолог Башкирии предупредил о необычном способе заражения коронавирусом

По словам Азата Мухаметзянова, существует риск заражения коронавирусом необычным способом — через новогодние подарки. Он предупреждает, что на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, на пластиковых и металлических — до трех-пяти дней. Поэтому подарки стоит покупать в масках и перчатках, а уже дома продезинфицировать вещи средством и вынести подарочные коробки на балкон.