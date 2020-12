Главный эпидемиолог Башкирии предупредил о необычном способе заражения коронавирусом

Главврач МУП «Хозрасчетная поликлиника» и главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов предупредил об опасностях в связи с распространением коронавируса. Жителям республики он рассказал о необычных предметах, от которых можно заразиться новым вирусом.

Азат Мухаметзянов напомнил, что в предпраздничные дни в магазинах и торговых центра особенно много посетителей, поэтому особенно важно соблюдать все меры безопасности — дезинфицировать руки, носить маску, соблюдать дистанцию, не трогать лицо грязными руками. Эпидемиолог рекомендовал ходить ходить за покупка, когда меньше посетителей, например, рано утром или поздно вечером. Людям из группы риска стоит узнать, есть ли в нужном магазине специально отведенные часы. По словам Азата Мухаметзянова, существует риск заражения коронавирусом необычным способом — через новогодние подарки. Он предупреждает, что на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, на пластиковых и металлических — до трех-пяти дней. Поэтому подарки стоит покупать в масках и перчатках, а уже дома продезинфицировать вещи средством и вынести подарочные коробки на балкон. Photo: МУП "Хозрасчетная поликлиника" Напомним, за минувшие сутки ещё 162 жителя Башкирии заболели коронавирусом. На вчерашнем брифинге Минздрава глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике не исключены дополнительные ограничительные меры. Конечно, их введение зависит от эпидобстановки.

