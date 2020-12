Оперштаб опубликовал новые данные по заболевшим в Башкирии.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 162 человек. С начала пандемии зарегистрировало 18 066 случаев заболевания. При этом вылечились 14 162 пациента, из которых 132 — за прошедший день. В настоящее время лечение продолжают 3175 человек. Оперштаб также сообщил, что подтверждено два летальных случая. Отметим, всего от коронавируса погиб 131 житель Башкирии.

